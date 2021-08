Figliuolo: «Dosi a disposizione salgono a 11,2 milioni»

Venerdì 20 Agosto 2021, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 13:14

Nuove consegne di vaccini anti Covid previste in Italia. Nel corso della prossima settimana verranno consegnati alle Regioni e Province autonome oltre 5,3 milioni di dosi dei vaccini a RNA messaggero adoperati nell'ambito della campagna vaccinale. È quanto fa sapere la struttura del Commissario straordinario all'emergenza Francesco Figliuolo. Tali quantitativi - si legge in una nota - andranno a sommarsi alle dosi di vaccino a mRNA attualmente disponibili presso le Regioni e Province autonome per la somministrazione, le quali ammontano complessivamente a 4.129.000 per quanto riguarda Pfizer, e a 1.730.000 per Moderna.

In particolare, le strutture designate dalle singole Regioni/P.A. riceveranno 3,7 dosi di Pfizer e 1,68 milioni di dosi di Moderna, in esito agli approvvigionamenti realizzati da parte della Struttura Commissariale. Le dosi somministrate complessivamente nel corso della campagna vaccinale ammontano a 74.804.720 (aggiornamento di stamattina), a fronte di 81.203.456 dosi approvvigionate.