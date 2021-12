Martedì 28 Dicembre 2021, 06:44 - Ultimo aggiornamento: 06:47

Sono andati letteralmente a ruba nei giorni a ridosso del Natale e si preannuncia un altro boom di vendite in vista di Capodanno. I tamponi "fai da te" sono un'alternativa sempre più gettonta ai test antigenici e molecolari e, da nord a sud, risultano praticamente introvabili in farmacie e supermercati. Tantissimi italiani, infatti, prima di pranzi e cenoni, hanno scelto di eseguire un test Covid in autonomia, una precauzione per evitare di contagiare amici e parenti. In molti hanno scelto i tamponi "fai da te", una tipologia di test che può essere eseguita in completa autonomia dall'utente, ma che presenta diverse criticità. Si tratta, infatti, di test meno "precisi" nel rilvare eventuali positività al virus e, soprattutto, non tracciati dal sistema sanitario. In altre parole, chi risulta positivo a un tampone "fai da te" non viene segnalato e l'isolamento è delegato unicamente alla sua coscienza.

Tampone rapido, quando e perché può dare falsi negativi. Nei primi giorni dell'infezione non identifica il virus

Tamponi "fai da te", come funzionano, costo e attendibilità

Il grande "successo" di questi test deriva principalmente da due fattori: sono molto economici e abbattono drasticamente i tempi di attesa. Un tampone rapido "fai da te" costa dai 5 ai 10 euro (contro i 15 euro del test antigenico), mentre la versione "salivare" ha un prezzo che si aggira tra i 9 e i 13 euro. Inoltre si possono acquistare in farmacie e supermercati (oppure online), evitando così prenotazioni, file e lunghe attese. Il tampone "fai da te" è un test rapido, di tipo antigenico, che si esegue con un semplice prelievo nasale. Esistono anche test antigenici salivari, meno invasivi, che di solito vengono preferiti da chi ha bambini. L'esito dei test "fai date" è disponibile in circa 15 minuti.

Uno su due è un falso negativo

Se è vero che la diffusione di tamponi alla portata di tutti può aiutare a individuare un maggior numero di casi, è altrettanto vero che l'affidabilità di questi test è molto discussa. Secondo alcuni studi, il risultato di questi test sarebbe attendibile al 50-51%: ciò vuol dire che uno su due potrebbe essere un falso negativo. Inoltre, venendo maneggiato da comuni cittadini e non da professionisti e sanitari, le probabilità che la procedura non sia eseguita correttamente si moltiplicano. Altra problematica, come detto, è quella del tracciamento: chi dovesse risultare positivo, infatti, avrebbe il compito di isolarsi immediatamente e autodenunciare la propria positività al sistema sanitario, che provvederà in seguito a confermare l'esito del test "fai da te" con tampone molecolare.