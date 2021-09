Regioni gialle, monitoraggio Iss: salgono a 4 quelle a rischio moderato

Venerdì 17 Settembre 2021, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 09:57

È il monitoraggio sull'andamento epidemiologico del Covid-19 in Italia svolto poco prima la riapertura delle scuole nella maggior parte delle regioni italiane. Fotografa, quindi, la situazione nazionale dei contagi in una fase molto importante, quella del ritorno in classe in massa partito questo lunedì (13 settembre 2021).

Cosa ci dice il report di oggi dell'Istituto superiore di sanità? La Sicilia è ancora in zona gialla, mentre il resto dell'Italia è in zona bianca (anche il Piemonte rimane in zona bianca). Gli elementi salienti che emergono sono questi (alcuni sono positivi, altri segnalano che bisogna mantenere un atteggiamento di cautela):

l'incidenza dei casi la settimana scorsa è scesa (da 64 a 54) e anche l'indice Rt scende

ci sono 4 regioni classificate come "a rischio moderato (erano 3 una settimana fa)

I ricoveri e le terapie intensive sono in lieve riduzione

I dettagli

Rischio moderato - Quattro Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio moderato (sono Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento), rispetto alle 3 della scorse settimana. Le restanti 17 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio basso. Solo la Provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Le rianimazioni - Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid è in lieve diminuzione al 6,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in diminuzione da 563 (7/09/2021) a 554 (14/09/2021). Lo stesso valore nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale, ora all'esame della cabina di Regia, aggiornato al 14 settembre, vede un valore ancora più basso: 5,8. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 7,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in diminuzione da 4.307 (7/09/2021) a 4.165 (14/09/2021).