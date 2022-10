Quarta dose vaccino, boom di prenotazioni: dosi disponibili, chi deve farla e come prenotare. La guida

Con l'arrivo dell'autunno tornano a salire i contagi da Covid e in molti corrono ai ripari prenotando la quarta dose. In pochi giorni si è registrato un boom di prenotazioni che segnano una crescita dell'80% nella settimana dal 4 al 10 ottobre rispetto alla settimana precedente. Si procede con una media di 25mila somministrazioni al giorno contro le 15mila della scorsa settimana anche se i numeri degli immunizzati sono ancora bassi: si è vaccinato con quattro dosi solo il 5,98% della popolazione italiana e il 18,52% della platea a cui è raccomandato (Over 60, donne incinta, operatori sanitari, fragili).

I vaccini disponibili

Al momento sono disponibili e somministrati due vaccini bivalenti a m-RNA . Il primo aggiornato contro Omicron 1 (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty) è stato autorizzato il 7 settembre, con una prima tranche di 16 milioni di dosi disponibili.

Il secondo, aggiornato contro le sottovarianti di Omicron 4 e 5 (original/BA.4-5 di Comirnaty) è stato autorizzato da Ema e Aifa dallo scorso 23 settembre e ne arriveranno all'Italia 6 milioni di dosi.

Come si legge sul sito della regione Lazio, entrambe le formulazioni possono essere utilizzate come dose di richiamo successiva al ciclo primario (3° o 4°dose).

Campagna vaccinale anti Covid19 Regione Lazio.



Sono disponibili le prenotazioni per la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anti Covid19 per i soggetti di età ≥12 anni. pic.twitter.com/JhGAQk0m3e — Regione Lazio (@RegioneLazio) September 28, 2022

Quarta dose, chi deve farla

La somministrazione può avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario o dalla somministrazione della prima dose di richiamo e dall'ultima infezione (data del test diagnostico negativo).

In particolare, l’utilizzo delle formulazioni di vaccini a m-RNA bivalenti è fortemente raccomandato:

agli over 60

persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età minima di 12 anni

persone estremamente vulnerabili dietro valutazione e giudizio clinico specialistico

operatori sanitari

ospiti e operatori delle strutture residenziali

alle donne in gravidanza

a tutte le persone con età minima di 12 anni che non abbiano ancora ricevuto una dose di richiamo successiva al ciclo primario.

Inoltre, la quarta dose con i nuovi vaccini bivalenti in un primo momento era stata riservata solo alle categorie più fragili, ora, dal 23 settembre è disponibile per tutti gli over 12 su richiesta dell'interessato.

Per i gravi immunodepressi «dietro valutazione e giudizio clinico specialistico» è prevista anche una quinta dose di vaccino.

Quarta dose, come prenotare nel Lazio

Per accedere alla somministrazione del vaccino nella Regione Lazio è possibile rivolgersi a:

i centri vaccinali attraverso il sistema di prenotazione on-line (solo richiami)

i medici di famiglia

le farmacie

Bassetti: «Vaccinarsi per non affollare gli ospedali »

«In un momento in cui il Covid è diventato molto simile all'influenza ci si vaccina e si fa una dose di richiamo. È un appello forte a tutti coloro che sono over 65 o fragili e non hanno fatto la quarta dose» spiega l'infettivologo Matteo Bassetti. «I vaccini nel nostro Paese sono aggiornati nei confronti della variante Omicron, funzionano tutti molto bene per produrre anticorpi sia per la variante Omicron che quella originale. Quindi vaccinatevi senza alcun tipo di obbligo, senza alcun tipo di restrizione, ma semplicemente perché in qualche modo amate voi stessi. E perché i vaccini sono l'unica soluzione per non affollare gli ospedali» conclude.