Usa e Grecia i Paesi più stressati al mondo, l'Italia si salva

Quali sono i Paesi più stressati al mondo? Gli Stati Uniti e la Grecia. L'Italia invece se la cava ancora. La mappa delle emozioni a livello globale è quella contenuta nel rapporto annuale di Gallup, che esamina le esperienze positive e negative delle varie popolazioni del pianeta, misurando la percezione di stress e felicità.



L'indagine si è svolta in 140 paesi e, anche se i dati non sono confortanti perché rivelano un mondo che deve fare costantemente i conti con tensioni e preoccupazioni in continuo aumento, il Bel Paese non è ai primi posti e rimane tra quelli dove ancora lo stile di vita è abbastanza elevato. Anche se il Paese più «felice» dall'indagine risulta essere il Paraguay, almeno parlando in termini di felicità percepita.



In generale i paesi del sud America sono al top della classifica della positività, e oltre al Paraguay ci sono Panama, Guatemala, Messico e El Salvador, nonostante i problemi di molti di loro in termini di crisi economica e di violenze. E i paesi dove lo stress percepito è maggiore? Tolti Chad, Niger, Iraq, Iran, spiccano appunto gli Stati Uniti e la Grecia. Quest'ultima supera persino gli Usa con il 59% dei cittadini che ha dichiarato di essere stressato contro il 55% degli americani.



Questi ultimi sono anche tra i più preoccupati, con un balzo in avanti rispetto alla precedente indagine. Per quanto riguarda gli Usa in particolare Gallup sottolinea anche come sia aumentato il livello di negatività degli americani, nonostante un'economia forte. Anzi - si sottolinea - le emozioni negative sono persino maggiori rispetto al periodo della recessione. A pesare le incertezze sul futuro, ma anche il fatto che il benessere economico diffuso gioca solo una parte nel livello di positività della vita di una popolazione.

