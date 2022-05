Cellule della retina morte tornano a vedere, la nuova scoperta che avrà effetti sulle ​malattie neurodegenerative

Nuova scoperta in campo scientifico riguardo agli occhi. Le cellule della retina sono tornate a vedere dopo la morte: trattate entro cinque ore dal decesso del donatore, hanno riacquistato la capacità di percepire la luce e di sparare segnali per comunicare. Il risultato è pubblicato sulla rivista Nature dai ricercatori del John A. Moran Eye Center all'Università dello Utah, in collaborazione con i californiani Scripps Research Institute e Salk Institute for Biological Studies, e l'Università svizzera di Berna.

APPROFONDIMENTI PANDEMIA Covid in Cina, l'Oms critica la linea dura LO STUDIO Omicron, scoperto il "lucchetto" anti-Covid MEDICINA Foto

Cecità, mini-telescopi impiantati nell'occhio al Gemelli per combattere la maculopatia

Cellule della retina , la tecnica innovativa