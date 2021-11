Nuova variante dal Sudafrica, allarme globale: riunione di emergenza dell'Oms, la Gran Bretagna sospende i voli da 6 Paesi

Si chiama B.1.1.529 ed è la nuova variante del Covid-19 che da ieri sta mettendo in allarme il mondo in intero. Emersa in Sudafrica, sta velocemente surclassando la già contagiosissima variante Delta che in queste settimane ha messo in ginocchio l'Europa. Secondo i primi dati questa nuova variante sarebbe capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente agli anticorpi e ai vaccini. L'allarme è stato lanciato dagli scienziati africani e già il Regno Unito ha annunciato che chiuderà i confini a 6 Paesi: Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Il segretario alla salute britannico Sajid Javid ha dichiarato che da oggi alle 12 Gmt saranno sospesi tutti i voli da quei Paesi. Israele ha seguito l'esempio, dicendo che vieterà ai suoi cittadini di viaggiare in Africa meridionale. Oggi l'Organizzazione mondiale della sanità si incontrerà valutare le caratteristiche e i pericoli di questa variante che si teme sia la peggiore fin qui mai identificata.

«Affrettata». Così il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha definito la decisione della Gran Bretagna di vietare i voli dal Sudafrica. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) deve ancora riunirsi per valutarne la pericolosità, ha fatto notare Pandor. «La nostra preoccupazione immediata è il danno che questa decisione causerà sia alle industrie del turismo, sia alle imprese di entrambi i paesi», ha dichiarato il ministro degli Esteri del Sudafrica, chiedendo alle autorità britanniche di riconsiderare la loro decisione.

La nuova variante dal Sudafrica: numero molto elevato di mutazioni

Ieri alcuni scienziati hanno annunciato di aver rilevato in Sudafrica una nuova variante di Covid-19 con un gran numero di mutazioni, attribuendo a questa un'impennata dei contagi esponenziale, un aumento dei casi di dieci volte da inizio mese. «Purtroppo abbiamo rilevato una nuova variante che è motivo di preoccupazione in Sud Africa», ha detto il virologo Tulio de Oliveira in una conferenza stampa convocata d'urgenza.

This new variant, B.1.1.529 seems to spread very quick! In less than 2 weeks now dominates all infections following a devastating Delta wave in South Africa (Blue new variant, now at 75% of last genomes and soon to reach 100%) pic.twitter.com/Z9mde45Qe0 — Tulio de Oliveira (@Tuliodna) November 25, 2021

Si chiamerà variante Nu

La variante, denominata scientificamente B.1.1.529, «ha un numero molto elevato di mutazioni», ha detto lo scienziato, esprimendo la speranza che l'Organizzazione mondiale della sanità le attribuisca oggi il nome di una lettera dell'alfabeto greco, come già accaduto per le precedenti (potrebbe chiamarsi variante Nu). La variante è stata rilevata anche in Botswana e a Hong Kong tra alcuni viaggiatori provenienti dal Sud Africa, ha aggiunto. L'OMS ha affermato che sta «monitorando da vicino» la variante segnalata e dovrebbe convocare oggi una riunione tecnica per determinare se debba essere designata una variante di «interesse» o di «preoccupazione». «Le prime analisi mostrano che questa variante ha un gran numero di mutazioni che richiedono e saranno oggetto di ulteriori studi», ha aggiunto l'organizzazione mondiale della Sanità.

Nu (Ν,ν) will be the @WHO name/Greek letter for the new variant.

Better than B.1.1.529. That's about the only good thing you can say about it right now. https://t.co/5D9R9Z2emk — Eric Topol (@EricTopol) November 25, 2021

Dal Sudafrica: è una grave minaccia

Il ministro della Sanità sudafricano Joe Phaahla ha affermato che la variante è di «seria preoccupazione» e potenzialmente «una grave minaccia». Mercoledì scorso il numero di infezioni nel Paese ha raggiunto quota 1.200 nelle 24 ore, rispetto alle 106 di inizio mese. Prima del rilevamento della nuova variante, le autorità avevano previsto che una quarta ondata avrebbe colpito il Sudafrica a partire dalla metà di dicembre, sostenuta dai viaggi in vista delle festività natalizie. L'Istituto nazionale per le malattie trasmissibili (NICD) gestito dal governo ha affermato che 22 casi positivi della variante B.1.1.529 sono stati individuati nel Paese a seguito del sequenziamento genomico. Il NICD ha anche affermato che il numero di casi rilevati e l'indice di positività stanno «aumentando rapidamente» in tre delle province del Paese, tra cui Gauteng, dove si trova la capitale economica Johannesburg e quella amministrativa Pretoria.

THREAD on the new variant B.1.1.529 summarising what is known from the excellent South African Ministry of Health meeting earlier today



TLDR: So much uncertain but what *is* known is extremely worrying & (in my opinion) we should revise red list immediately.



This is why: 1/16 — Prof. Christina Pagel (@chrischirp) November 25, 2021

Recentemente è stato identificato un focolaio a grappolo, concentrato in un istituto di istruzione superiore a Pretoria, ha aggiunto il NICD. L'anno scorso, sempre in Sudafrica, era emersa la variante Beta del virus, presto soppiantata per trasmissibilità dalla Delta, originariamente rilevata in India. Secondo gli scienziati la nuova variante B.1.1.529 ha almeno 10 mutazioni, rispetto alle due della Delta e le tre della Beta. Penny Moore, un virologo dell'Università di Witwatersrand a Johannesburg, il cui laboratorio sta valutando la variante, ha dichiarato: «Stiamo volando a velocità di curvatura». Ha aggiunto che ci sono state segnalazioni aneddotiche di reinfezione, ma che era troppo presto per trarre conclusioni.

Il vaccino funziona?

«Una domanda scottante è se riduce l'efficacia del vaccino, perché ha così tanti cambiamenti», ha affermato su Nature Aris Katzourakis, che studia l'evoluzione del virus all'Università di Oxford. I ricercatori in Sudafrica studieranno se B.1.1.529 possa causare malattie più gravi o più lievi di quelle prodotte da altre varianti, ha detto Richard Lessells, un medico delle malattie infettive presso l'Università di KwaZulu-Natal a Durban, in Sudafrica. «La vera domanda chiave riguarda la gravità della malattia». Finora, la minaccia che B.1.1.529 rappresenta oltre il Sudafrica è tutt'altro che chiara, affermano i ricercatori. Non è chiaro se la variante sia più trasmissibile di Delta, afferma Moore, perché attualmente ci sono un numero basso di casi COVID-19 in Sudafrica. «Siamo in una pausa», dice. Katzourakis afferma che i paesi in cui la Delta è molto diffuso dovrebbero prestare attenzione ai segnali di B.1.1.529. «Dobbiamo vedere cosa fa questo virus in termini di successo competitivo e se aumenterà in prevalenza».