Chirurgo radiato per aver inciso le sue iniziali sul fegato di un paziente: «Un atto di arroganza professionale»

Aveva inciso le sue iniziali, le lettere "S" e "B", sul fegato di due pazienti ignari durante un intervento chirurgico, un «atto nato da un grado di arroganza professionale» che gli è costato la radiazione dall'albo dei medici. Simon Bramhall paga così il singolare gesto che, secondo il Servizio del tribunale dei medici professionisti (Mpts), «ha minato la fiducia del pubblico nella professione medica».

APPROFONDIMENTI COME COMPORTARSI Isolamento e quarantena, le nuove regole CRONACA Palermo, falsi vaccini anti Covid LA STORIA Infermiera arrestata per finte vaccinazioni IL CASO Tumore trattato col metodo Hamer

Il chirurgo Simon Bramhall aveva ammesso nel 2017 di aver "autografato" degli organi trapiantati al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham nel 2013. Un gesto definito dal Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) come «un atto nato da un grado di arroganza professionale» che ha minato la fiducia nei confronti delle professioni sanitarie.

L'autografo era costato al chirurgo una multa da 10 mila sterline e nel 2020 una sospensione dalla professione per cinque mesi. Ma un rapporto del tribunale aveva poi affermato che la sua idoneità alla pratica non era più compromessa a causa delle sue condanne penali e aveva deciso la revoca della sospensione dall'ordine. Anche il Consiglio medico generale (GMC) aveva impugnato la decisione di sospensione e un giudice dell'Alta Corte aveva annullato la sanzione.

Tuttavia il caso Bramhall è poi tornato all'esame del Servizio del tribunale dei medici professionisti che si è finalmente pronunciato a favore della radiazione.

Surgeon who branded his initials on two patients' livers is struck off medical register https://t.co/BPAgbMDtu9

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 11, 2022