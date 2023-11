Influenza, casi in aumento: quando, dove e come fare il vaccino e le differenze con quello per il Covid

Il caldo di queste settimane lo ha fatto dimenticare a molti, ma con l'arrivo dell'autunno salgono anche i casi di influenza. Contro il virus stagionale, per tutto il mese di dicembre è attiva la campagna di vaccinazione, che può essere somministrata insieme a quella anti-Covid. Per fare il vaccino basta la tessera sanitaria: per molte categorie poi la sommistrazione è gratuita. Tempi e modi sono affidati alle singole regioni, ma per prenotarsi è possibile chiamare il medico di famiglia (per i bambini il pediatra) oppure i Servizi vaccinali con il Cup.

Infine, si può andare direttamente nelle farmacie aderenti.

Cosa sapere

Il vaccino è gratuito per molte categorie: dagli over 60 agli under 6 anni. E ancora è gratis per le donne in stato di gravidanza o subito dopo il parto, per medici e personale sanitario, le forze dell'ordine, i donatori di sangue, gli allevatori o impiegati nel settore agro alimentare. Oltre a essere gratuita, l'immunizzazione è anche altamente consigliata per chi soffre di di particolari patologie: ad esempio quelle croniche dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, per chi ha un tumore oppure per le persone immunodepresse. Per le persone affette da malattie autoimmuni, il consiglio è quello di rivolgersi prima al medico specialista per un consulto. Tra gli effetti collaterali più comuni c'è l'indolenzimento e arrossamento della zona dove viene fatta l'iniezione, oppure la febbre o ancora da dolori muscolari o mal di testa. Malesseri che di norma scompaiono nel giro di due giorni. Molto più rare reazioni più gravi, come allergie, asma o tumefazioni nel punto dell'iniezione: in questi casi occorre rivolgersi subito al proprio medico. La vaccinazione antinfluenzale deve essere rimandata in caso di febbre.

Il vaccino anti Covid (salvo diversa indicazione del medico) potrà essere somministrato insieme a quello antinfluenzale nella stessa seduta. In questo momento è in corso la campagna con il vaccino di Pfizer aggiornato contro la variante Kraken. L'immunizzazione è raccomandata ai pazienti fragili e consigliata ai familiari e caregiver. Sulla base della disponibilità delle dosi potrà essere richiesta da tutti i cittadini.