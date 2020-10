Dpcm, Ricciardi: «Le nuove misure non sono sufficienti a fermare il Covid»

Le misure dell'ultimo Dpcm non sono sufficienti per fermare la nuova ondata di Covid. Lo spiega il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi a Omnibus su La7. «Le misure contenute nell'ultimo Dpcm sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento - ha detto - vanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato».

