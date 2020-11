Covid bollettino Veneto, Zaia: 3.498 nuovi casi e 83 morti in 24 ore

Bollettino Covid Veneto. In 24 ore nella Regione ci sono stati 3.498 nuovi casi e 83 morti con 48.804 tamponi effettuati. Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia presentando gli aggiornamenti sulla situazione coronavirsu in Veneto.

«Virus non è stato sconfitto»

«In terapia intensiva, rispetto a ieri, ci sono 7 persone in più. Possiamo dire che stiamo assistendo ad aumenti contenuti del virus. Ma non è stato certo sconfitto», ha detto Zaia nel corso della diretta sulla sua pagina ufficiale.

«Siamo contrari alla riapertura delle scuole il 9 dicembre. I bambini positivi al covid sono 9.431 e negare che esistano i focolai scolastici non va bene. Non ho nulla contro la scuola, anzi, i ragazzi devono andarci, ma abbiamo l'obbligo di dire quella che è la situazione», sostiene il governatore.

Gli impianti sciistici

«Gli assembramenti sugli impianti sciistici? Se il tema è 'no all'assembramentò deve essere così per tutti. Dietro all'economia invernale c'è un mondo di persone che lavora, non solo chi va a sciare. Un'economia che in totale vale 2 milioni di euro. Parliamo di sopravvivenza. La montagna senza la stagione si spopola e gli assembramenti sugli impianti sciistici sono meno pericolosi di tutti gli altro. Lo farà presente», ha sottolineato ancora.

