Covid, sviluppato un algoritmo che prevede le varianti del virus: è ispirato al linguaggio umano

È stato sviluppato un algoritmo che prevede quali saranno le possibili varianti dei virus. Tra cui il Covid. Si tratta di un modello ispirato al linguaggio umano e - secondo i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) - sarà in grado di percepire anche le mutazioni di influenza stagionale e Hiv. Ciò significa che sarà possibile giocare d'anticipo rispetto ai virus, individuando precocemente i bersagli di farmaci e vaccini. Il gruppo di scienziati, guidato da Brian Hie, ha pubblicato il risultato dello studio sulla rivista Science e - dopo che l'articolo è stato accettato - il modello è stato applicato alle varianti inglese e sudafricana del nuovo coronavirus. E sono già sotto osservazione alcune sequenze sospette. I risultati della ricerca non sono ancora pubblicati e devono essere sottoposti a revisione scientifica.

APPROFONDIMENTI COVID-19 Cina, torna la paura: un morto per Covid, non accadeva da 8 mesi. Oms... ITALIA Variante inglese, rientrati i primi 160 italiani dal Regno Unito MONDO Variante inglese, tensione tra polizia e camionisti a Dover

© RIPRODUZIONE RISERVATA