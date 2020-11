Ospedali, emergenza posti letto. «Sature 19 regioni: male Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia»

Ospedali in Italia al collasso. Il Piemonte è saturo al 191%, Valle d'Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all'87%. Lo rileva l'Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri. Solo Molise e Friuli Venezia Giulia sono sotto la soglia di occupazione del 40% (34%). È emergenza, quindi, per i posti letto nei reparti ospedalieri internistici (Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive). Dal confronto, regione per regione, dei posti letto nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con l'attuale numero dei ricoveri Covid-19, emerge «un quadro drammatico»: Sono in allarme 19 Regioni o PA.

APPROFONDIMENTI LE REGOLE Le zone rosse diventano arancioni (o gialle)? Le nuove regole, cosa... POLITICA Piemonte zona arancione, decisione attesa per il 27 novembre ROMA Contagi Covid, l'indice Rt scende a 1,18 (da 1,43) ma è... COVID19 Zona arancione e zona rossa: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise... ITALIA Sardegna con l'indice Rt più basso (0,79): l'isola... ROMA ​​Coprifuoco Lazio, chiusura negozi e supermercati alle ore 21:... ROMA Covid Lazio, il bollettino di oggi 20 novembre: 2.667 positivi (1.470... COVID19 Covid, «17 regioni a rischio alto». Il Ministero della... I DATI Covid Italia, bollettino 20 novembre: 37.242 nuovi casi e 699 morti.... COVID19 Covid, «vaccino trivalente morbillo-parotite-rosolia protegge... CAMPANIA Covid, la fuga di una famiglia dall'America travolta dal virus.... L'ESPERTA Covid, l'immunologa Viola: «I contagi frenano, i morti no....

Festa abusiva a Napoli con 150 persone senza mascherine: poliziotti colpiti da lanci di bottiglie

Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA