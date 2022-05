Omicron, mix di anticorpi efficace contro le sottovarianti BA.4 e BA.5. «Sarà utile per i pazienti fragili»

È stata trovata una combinazione di anticorpi capace di neutralizzare le sottovarianti BA.4 e BA.5 della variante Omicron. Lo afferma un test preclinico condotto dall'università di Oxford, che ha testato la combinazione di anticorpi tixagevimab e cilgavimab di AstraZeneca. Questa combinazione attualmente è stata approvata da EMA e AIFA e viene utilizzata come profilassi pre-esposizione al Covid-19 per pazienti fragili ed è in attesa di approvazione da EMA per il trattamento della malattia lieve-moderata.

Anticorpi efficaci contro Omicron 2

Questi risultati sono stati riportati online in pre-stampa su bioRxiv. In una nota, l'azienda produttrice Astrazeneca ha fatto sapere che i risultati «sono coerenti con i dati ottenuti da studi precedenti che dimostrano che la combinazione di anticorpi mantiene una potente efficacia neutralizzante contro Omicron BA.2, l'attuale variante dominante in circolazione, e contro tutte le varianti testate fino ad oggi. Le varianti di SARS-CoV-2 precedentemente in circolazione si sono diffuse in modo simile; è quindi possibile che BA.4 e BA.5, che sono ora le varianti dominanti in Africa, si diffondano a livello globale in modo simile a BA.2. BA.4 e BA.5 hanno sequenze di proteine S identiche e sembrano essersi evolute da BA.2.1».

Anticopri monoclonali utili per proteggere i pazienti fragili

In Italia, nel mese di gennaio, è stata autorizzata la distribuzione di tixagevimab e cilgavimab per l'uso in emergenza per la profilassi pre-esposizione da Covid-19 (GU 28/01/2022) e resi disponibili presso le strutture identificate a livello regionale.

Nel mese di marzo la combinazione degli anticorpi è stata autorizzata da EMA per l'indicazione in profilassi pre-esposizione. «La combinazione dei due anticorpi monoclonali ha dimostrato di ridurre il rischio di sviluppare il Covid-19 sintomatico rispetto al placebo dell'83% offrendo una protezione della durata di almeno 6 mesi, e di rimanere efficace alla capacità di mutare rapidamente di SARS-Cov-2. ha affermato Giovanni Di Perri, Professore Ordinario di Malattie Infettive all'Università di Torino

Una singola dose della combinazione di tixagevimab e cilgavimab, facilmente somministrabile per via intramuscolare, è un'opzione importante per aiutare a proteggere le popolazioni vulnerabili, come quelle immunocompromesse che non sono in grado di sviluppare una risposta immunitaria adeguata dopo la vaccinazione».