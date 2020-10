Covid Milano, l'allarme di Galli: «Situazione critica negli ospedali, ci restano 15 giorni»

Massimo Galli, responsabile Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, parla con preoccupazione dell'aumento dei contagi da Covid. «La situazione a Milano è preoccupante. Bisogna fare grande attenzione alla situazione dell'area metropolitana». Galli delinea il quadro di un'emergenza che in Lombardia si aggrava rapidamente. «La pressione negli ospedali sta salendo rapidamente e bisogna stare molto attenti. La situazione a Milano è critica. Abbiamo pochissimo tempo per intervenire e invertire la tendenza»:

Galli chiarisce il suo pensiero in un'intervista a Fanpage: «Io valuto che ci rimangano quindici giorni per mettere in campo misure utili per invertire la tendenza di forte aumento dei contagi. Non mi chieda come e cosa, ma va fatto subito». Secondo il professore, «va valutata la ripresa dello smart working diffuso e l'ipotesi di riprendere la didattica a distanza almeno per le classi delle scuole superiori, alternando lezioni in presenza e da casa. Nei mesi scorsi molti milanesi hanno viaggiato, alcuni si sono infettati e il virus ora sta circolando nel capoluogo. Ripeto: bisogna stare molto attenti e agire in fretta».

