12 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Indossare la mascherine rimane fondamentale anche con l'avanzare della campagnia di vaccinazione di massa, il loro uso permette di salvare migliaia di vite: solo negli Usa sarebbero 14mila le morti per la pandemia risparmiate fino ad agosto. Ad affermarlo è un modello sviluppato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation della Washington University, riportato dalla Cnn. Il modello tiene conto delle proiezioni nella distribuzione dei vaccini nel paese e della possibilità che si diffondano nuove varianti più trasmissibili. Il conto delle vittime negli Usa fino al primo agosto risulta di oltre 618mila persone, ma se invece il 95% della popolazione continuerà ad indossare la mascherina la proiezione cala a 604mila.

Vaccino, Fauci: «Stati Uniti doneranno dosi in eccedenza a Paesi che ne hanno bisogno»

La necessità che anche i vaccinati continuino a indossare le mascherine e a seguire le norme di distanziamento è stata sostenuta anche da Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) statunitense. «È importante che tutti gli americani, vaccinati o no, continuino a distanziarsi finchè non saremo sicuri che le persone vaccinate non diffondono il virus - ha affermato Fauci in un'intervista a Business Insider -. Evidenze scientifiche crescenti suggeriscono che non lo diffondono, ma avere pazienza è il modo di tenere sotto controllo i casi».

Israele ha ormai raggiunto «l'immunità di gregge»: 86 casi nelle ultime 24 ore. Permessi raduni fino a 100 persone