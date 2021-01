Covid, Cartabellotta (Gimbe): «Aumentano terapie intensive, serve il lockdown»

Aumentano i nuovi casi settimanali di Covid, arrivati, dal 6 al 12 gennaio, a 121.644 rispetto ai 114.132 della settimana precedente. «Senza un'immediata e rigorosa stretta, ci attende un anno di difficile convivenza con il virus, con ospedali ciclicamente al limite del collasso, continui tira e molla sull'apertura di scuole e attività produttive e un aumento inesorabile dei decessì». Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, annuncia la sua proposta per la gestione 2021 della pandemia.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA CdM approva nuovo Dpcm. Metà Regioni in arancione e tre rosse STORIE Vaccino, medico Usa muore dopo 16 giorni: macchie rosse sotto mani e... NAPOLI Napoli: medico lucrava su malati di tumore, spingendoli ad... L'OPERAZIONE Covid, i Nas sequestrano 437 confezioni di farmaci cinesi illegali:... PERSONE Speranza alla Camera sul nuovo Dpcm

«Per centrare l'obiettivo di eliminare il virus - spiega - è indispensabile attuare rapidamente una strategia "soppressiva", sul modello del lockdown italiano della prima ondata, così da ridurre in modo rilevante gli attualmente positivi e appiattire la curva epidemica». Secondo Gimbe nella settimana 6-12 gennaio crescono i nuovi casi (121.644 vs 114.132) a fronte di un lieve calo del rapporto positivi/casi testati (29,5% vs 30,4%); stabili i casi attualmente positivi (570.040 vs 569.161), con lieve risalita dei ricoverati con sintomi (23.712 vs 23.395) e delle terapie intensive (2.636 vs 2.569); ancora in aumento i decessi (3.490 vs 3.300). «Le dichiarazioni del ministro Speranza alle Camere - conclude Cartabellotta - lasciano intuire che per il 2021 si intende perseguire una strategia di mitigazione puntando sui massimi risultati di copertura vaccinale e confidando nella massima efficacia del vaccino. Se a questo aggiungiamo tutte le incertezze che la crisi di Governo comporta il quadro è inquietante».

Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA