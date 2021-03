Covid Italia, bollettino oggi 24 marzo 2021. Lombardia, Campania, Piemonte, Veneto: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 24 marzo 2021.

I dati delle Regioni

Campania

Sono 2.045 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 21.120 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari al 9,68%. Dei 2.045 nuovi positivi, 653 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 3.233 tamponi antigenici. Sono 52 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale a 5.054. I nuovi guariti sono 2.080; il totale dei guariti sale a 221.110. In Campania sono 179 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 1.587 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (-11 rispetto al dato di ieri).

Veneto

Sono ancora oltre quota duemila, 2.042 per l'esattezza, i nuovi casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Veneto. Lo rende noto il Bollettino regionale, con il totale da inizio pandemia a 371.544 casi. I decessi registrati da ieri sono 28, con il totale delle vittime a 10.442. I positivi attuali sono 39.128, 90 in più rispetto a 24 ore fa. Continua la crescita dei dati ospedalieri, con 39 nuovi ricoveri in area non critica e 1.792 pazienti in tutto; nelle terapie intensive si registrano altri 7 ingressi, con 267 posti occupati.

Emilia Romagna

Ancora sotto quota duemila i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, e leggero calo dei ricoverati nei reparti Covid mentre il numero di pazienti in terapia intensiva è stabile. Altre 45 le vittime con Covid-19 in regione, fra cui il più giovane un uomo di 46 anni nel Riminese. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi positivi sono 1.725 su un totale di 34.163 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 311 nuovi casi più altri 48 del circondario imolese, seguita da Ravenna con 226. Poi Reggio Emilia (187), Rimini (175), Modena (165), Parma (163), Forlì (145), Ferrara (140), Cesena (96) e Piacenza (69). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397 (+2 rispetto a ieri), 3.614 quelli negli altri reparti Covid (-42). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.856 (-1.720 rispetto a ieri), di cui il 94,5% in isolamento a casa. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 15 risultano somministrate complessivamente 726.738 dosi. Sul totale 254.205 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Lazio

«Oggi nel Lazio, su oltre 17mila tamponi (+3.321) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.709 casi positivi (+218), 30 decessi (+4) e +1.714 guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700». Lo riferisco l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Bollettino Covid Lazio oggi 24 marzo, 1.709 casi positivi (+218) e 30 morti (+4). Roma a quota 700. D'Amato: «Stima Rt in lieve calo»

Toscana

Più guariti che nuovi positivi anche oggi, anche se i nuovi casi Covid sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1.197 quelli registrati e individuati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, ma scende il numero delle persone in questo momento positive, 26.511, in calo di nuovo dello 0,5 per cento rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Non diminuiscono invece i posti occupati in ospedale nei reparti Covid e nelle terapie intensive. E 27 sono i nuovi decessi: 15 uomini e 12 donne, con un'età media di 77,9 anni. I numeri sono quelli del bollettino quotidiano inviato dalla Regione oggi a mezzogiorno alla Protezione civile nazionale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, oramai più di un anno fa, salgono in tutto a 185.755 i contagiati dal coronavirus in Toscana: i nuovi casi di oggi segnano un aumento nelle ultime ventiquattro ore dello 0,6 per cento in più rispetto al totale dl giorno precedente. In 154.068 sono comunque guariti: l'82,9 per cento, 1.297 in un solo giorno, in crescita dello 0,8 per cento. E sono guariti a tutti gli effetti: non si tratta infatti di guarigioni solo cliniche, di persone cioè che non hanno più sintomi o quelle manifestazioni tipiche associate all'infezione, ma guariti da un punto di vista virale, tutti e 154.068, certificati da tampone negativo. Su 26.511 malati, in 1.741 sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri, più 0,7 per cento), di cui 253 in terapia intensiva (10 in più, più 4,1 per cento). Gli altri 24.770 sono isolati casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi: 139 in meno rispetto a ieri, meno 0,6 per cento.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 12.996 test sono state riscontrate 762 positività al Covid: 528 da 8.922 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 5,92%; 234 da 4.074 test rapidi antigenici (5,74%). I decessi registrati sono 20; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 80 (-3) mentre crescono quelli in altri reparti, 634 (+14). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.186, con la seguente suddivisione territoriale: 689 a Trieste, 1.655 a Udine, 625 a Pordenone e 217 a Gorizia. I totalmente guariti sono 70.325, i clinicamente guariti 3.119, mentre le persone in isolamento 16.026. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid complessivamente 93.370 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.379 a Trieste, 44.999 a Udine, 18.671 a Pordenone, 11.280 a Gorizia e 1.041 da fuori regione.

Calabria

Sono 365 (ieri 317) i nuovi positivi in Calabria a fronte di un numero di tamponi effettuati sostanzialmente stabile. Cinque le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 782. I ricoverati in area medica crescono di 3 (326) mentre quelli in terapia intensiva restano stabili, per il secondo giorno consecutivo, a 33. Gli isolati a domicilio sono 8.709 (+152), mentre i guariti 34.499 (+205). I guariti crescono di 205 per arrivare a 34.499. Ancora in crescita i casi attivi passati dagli 8.913 di ieri ai 9.068 di oggi. I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 175, Catanzaro 63, Crotone 56, Vibo Valentia 23, Reggio Calabria 48. Ad oggi sono stati sottoposti a test 609.312 soggetti per un totale di 647.503 tamponi fatti con 44.349 positivi. Sono questi i dati giornalieri sulla pandemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

