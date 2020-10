Covid, Bill Gates: «Non si tornerà alla normalità finché il virus non sarà eliminato a livello globale»

Bill Gates torna a parlare di Covid. «Il resto del 2020 non sarà normale; prima riusciamo a farlo capire, prima le persone riusciranno a prepararsi. L'anno prossimo dovrebbero essere pronti i primi strumenti di difesa, alcuni vaccini dovrebbero essere pronti nel primo trimestre 2021. Nella prima metà dell'anno le cose andranno meglio e la prossima estate i numeri di morti e contagiati torneranno a diminuire. Ma non torneremo alla normalità fino a che il virus non sarà eliminato a livello globale». È lo scenario descritto dal fondatore di Microsoft, oggi a capo della Gates Foundation, in un'intervista a Cnbc pubblicata da “Milano Finanza”. «Gli obiettivi sono due: vaccinare le persone entro l'estate negli Usa e ridurre al minimo la trasmissione a livello globale».

Quanto alla gestione dell'emergenza negli Usa Gates ritiene che «la risposta complessivamente non è stata molto buona. Avrebbe potuto essere migliore. Anche quando è risultato chiaro cosa fosse giusto fare e come comportarsi per restare al sicuro non siamo stati bravi come altri paesi». Ora invece qualcosa è cambiato? «Bisognerebbe partire con l'ammettere di avere sbagliato alcune cose, - risponde - c'è ancora l'opportunità di fare meglio, ma non vedo segnali che stia per arrivare un messaggio simile. I risultati dei tamponi arrivano ancora in ritardo rispetto a tanti altri Paesi e questo per me è incomprensibile. Bisogna dare priorità chiare, ad esempio tenendo aperte le scuole ma evitando tutti gli altri incontri pubblici. La voce dei Cdc-Centers for Disease Control and Prevention non è stata forte come avrebbe dovuto». Infine, sull'attuale fase dei mercati Bill Gates afferma: «La situazione micro economica è senza precedenti. I mercati ci stanno dicendo che i rendimenti nel prossimo futuro saranno molto bassi. Il valore relativo del mercato azionario rispetto a quello obbligazionario impone di prestare attenzione, perché nelle quotazioni sono prezzati utili molto alti».

Ultimo aggiornamento: 09:57

