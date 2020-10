Covid, Ricciardi: «Ci aspettano mesi durissimi, 7 armi per non arrivare a 16.000 casi al giorno»

Covid, Walter Ricciardi: «Ci aspettano mesi difficilissimi», dice il consigliere del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, dopo l'impennata di positivi registrata negli ultimi giorni in Italia. «Se non ci muoviamo - dice ancora all'Adn Kronus Salute - c'è il rischio a dicembre di arrivare a 16mila casi al giorno», aveva paventato l'esperto nei giorni scorsi. Una previsione che ora sembra farsi più vicina.

Covid, il balzo dei contagi: mai così tanti in Italia. Ed è allarme Lombardia

Covid a Roma, risse e zero distanziamenti: inferno a Campo de' Fiori

Covid, rispettare le norme

Covid, il balzo dei contagi: mai così tanti in Italia. Ed è allarme Lombardia Il corre, e ieri il numero dei contagi è salito a 7.332 contro i 5.901 del giorno precedente. Il dato non può che preoccupare, visto che è stato superato anche il picco massimo del 21 marzo, quando i casi di giornata furono 6.557.





«Abbiamo 7 armi per evitarlo - ribadisce Ricciardi - distanza, mascherine, igiene delle mani, App Immuni, vaccino antinfluenzale, rafforzamento di terapie subintensive e pronto soccorso, e infine più test e tracciamento con i dipartimenti di prevenzione». Sette armi in grado di contrastare la corsa del virus. «Usiamole», conclude.

Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA