Covid Italia, bollettino oggi mercoledì 30 giugno: 776 casi e 24 morti, tasso di positività a 0,4%

Covid Italia, bollettino oggi mercoledì 30 giugno. Sono 776 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 42. Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 190.635. Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri.

Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 24 decessi (-18) e un tasso di positività allo 0,4% (+0,1%). In Sicilia sono stati rilevati 142 casi, in Lombardia 129 e in Campania 120. Gli attualmente contagiati scendono a 50.441, duemila in meno rispetto a ieri, dei quali 48.601 in isolamento domiciliare, 1.593 ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari (-83) e 247 in terapia intensiva (-23)

Lazio

Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-2026) e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 51 nuovi casi positivi (+5), 7 decessi (+5), i ricoverati sono 140 (-1). I guariti sono 216, le terapie intensive sono 49 (-5)». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 26» aggiunge. Si registrano oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.

Campania

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 120 (*) di cui Sintomatici: 43 (*) * I dati si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 7.421 Tamponi antigenici del giorno: 5.760 Deceduti: 5 (**) ** 2 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 218 * Posti letto Covid e Offerta privata.

Toscana

In Toscana sono 37 i nuovi casi di Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il numero totale a 244.274 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.596 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.705 tamponi molecolari e 6.219 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.813 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui lo 0,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.810, -8,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 114 (12 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 85,3 anni.

Marche

Sono 15 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra le1,227 nuove diagnosi, rapporto positivi/testati 1,2%: sette nella provincia di Ascoli Piceno, 2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro Urbino, 2 nella provincia di Fermo nessun caso di fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.485 tamponi: 1.227 nel percorso nuove diagnosi (di cui 345 screening con percorso Antigenico) e 1.258 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%)». I 15 nuovi casi comprendono soggetti sintomatici (3), contatti in setting domestico (4), contatti stretti di casi positivi (6), contatti in setting lavorativo (1), contatti con provenienza extra-regione (1). Nessun caso è in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening su 345 test antigenici effettuati, sono 3 i positivi da sottoporre al tampone molecolare, rapporto positivi/testati 1%.

Veneto

Sono 52 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre resta invariato il numero dei decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. l totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.423, quello delle vittime è fermo a 11.615. Gli attuali positivi sono 4.575 (- 33. Scendono ulteriormente i numeri negli ospedali: sono complessivamente 272 i posti letto occupati da malati Covid (-11), dei quali 250 (-10) nei normali reparti medici, e 22 (-1) nelle terapie intensive. Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 45.044 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.148.537, il 92,7% delle forniture ricevute dalla sanità regionale. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.467.970, il 30%3% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.645.533 ((54,5%).

Basilicata

In Basilicata sono 8 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 567 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 676 (-6). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.886 dosi. Finora sono 293.250 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,0 per cento) e 157.539 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (28,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 450.789. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.827 casi di positività, 36 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.309 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,2%.Continua intanto la campagna vaccinale anti- Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età, con la possibilità di prenotarsi che resta sempre aperta per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino.Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 3.821.062 dosi; sul totale, 1.418.502 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 14 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 10 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 16 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,1 anni. Sui 14 asintomatici, 8 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 1 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 con gli screening sierologici e 2 tramite i test pre-ricovero. Per 2 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.