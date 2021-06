Decreto Lavoro, la bozza: stop al Cashback, proroga al blocco licenziamenti, slitta il pagamento cartelle e norme su Alitalia

Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:53

Decreto Lavoro e Fisco, ecco la bozza in arrivo in Cdm: stop al Cashback, proroga al blocco licenziamenti nel tessile, slitta il pagamento cartelle esattoriali e norme su Alitalia. Tra le norme anche alcune per il contenimento delle tariffe e per semplificare la 'nuova Sabatini' per l'acquisto di beni strumentali delle Pmi. Sono le norme contenute in una bozza di sette articoli, per un totale di 9 pagine, del decreto «recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese».

«Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza Covid e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali» da Alitalia alla newco. Lo si legge nella bozza di Decreto in materia di misure fiscali e di lavoro, in cui si sottolinea che l'indennizzo è erogato «esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio».