Vaccini Lazio, Open Night per J&J nel primo weekend di luglio: come prenotare

La notte dei vaccini. Dopo gli Open Day e gli Open Week, la Asl Roma 1 è pronta a organizzare una nuova modalità con cui si può prenotare l'iniezione del farmaco anti Covid Johnson&Johnson. Si chiama Open Night e si terrà nel primo weekend di luglio: cioè sabato 3 e domenica 4. Per fissare un appuntamento non serve collegarsi al portale di Salute Lazio, ma è sufficiente connettersi alla pagina specifica sul sito dell'azienda ospedaliera del Centro di Roma. Le disponibilità vanno dalle 15 del 3 luglio fino alle 8 del 4. A vaccinare sarà l'Ospedale Santo Spirito in Sassia.

Open Night, quale vaccino

Sarà somministrato il vaccino americano Johnsoh&Johnson. Un farmaco monodose, che non ha necessità di richiami a differenza di AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Ma il vantaggio del J&J è anche un altro: e riguarda i viaggi. Molti Paesi europei, tra cui Spagna e Francia, chiedono per entrare che siano passati almeno 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. E se per i preparati a Rna messaggero occorre attendere il richiamo, per J&J non c'è questa necessità visto che ha bisogno solo di un'iniezione.

Come fare

Per prenotare un appuntamento occorre accedere alla pagina (link) creata appositamente dalla Asl Roma 1. Qui apparirà in alto una scritta che recita «Benvenuto nel sistema di prenotazione di vaccinazione anti-Covid con vaccino Janssen - "Open Night" 3/4 Luglio 2021». Sotto c'è un pulsante che indica: «Prenota Open Night Jansse». Bisogna cliccarci sopra per poter proseguire. A quel punto apparirà un calendario con le diverse date disponibili. Che, al momento, sono solo due: il 3 e il 4 luglio. Mentre sono di più gli orari tra cui si può scegliere. Ovvero dalle 15 fino alle 7 (del mattino) del giorno successivo. Poi si dovranno inserire i propri dati e sul proprio smartphone si riceverà un sms e una e-mail di conferma.

Dove

Solo un ospedale è coinvolto nell'Open Night. È il S. Spirito in Sassia: il più antico ospedale d'Europa. Si trova a due passi da Castel Sant'Angelo, in pieno Centro storico, ed è stato costruito nel 727 come edificio destinato all'alloggio, assistenza e cura dei pellegrini che giungevano a Roma per visitare la tomba di Pietro. Poi, nel 1198, Papa Innocenzo III ha deciso di riedificarlo e adibirlo a ospedale. Il Presidio Ospedaliero è ora impegnato nel fronteggiare la pandemia da Covid. E ha aumentato il numero di posti letto destinati ai pazienti contagiati.