No vax in Alto Adige, sospesi i primi 115 sanitari: concluso iter di verifiche dell'azienda sanitaria

Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:50

Provvedimento subito effetti per contrastare i no vax. Domani in Alto Adige più di 115 operatori sanitari non vaccinati non si potranno più presentare al loro posto di lavoro. Lo apprende l'agenzia Ansa dall'Azienda sanitaria che ha concluso l'iter di verifiche. L'atto di accertamento è già stato notificato agli operatori, che - in un primo momento - non potranno più lavorare nei reparti e poi rischiano la sospensione retroattiva. In Alto Adige il movimento no vax è molto radicato, anche tra il personale sanitario.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Senza vaccino 3000 sanitarigià partite le diffide della... JURGEN CONINGS Il rambo belga no-vax Jurgen Conings TAGADA' Claudio Amendola attacca i No vax: «Chi si rifiuta di fare...

Claudio Amendola attacca i No vax: «Chi si rifiuta di fare il vaccino è ignorante»