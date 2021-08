Covid Italia, bollettino oggi 12 agosto: 7.270 casi e 30 morti, tasso di positività al 3,3%

Giovedì 12 Agosto 2021, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 17:28

Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 12 agosto 2021. Sono 7.270 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.968. Sono invece 30 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31. Sono 216.969 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati oggi. Ieri erano stati 230.039. Il tasso di positività è del 3,3%, stabile rispetto al 3% di ieri.

Campania, contagi in aumento

Sul fronte Covid sono 543 (9 in meno rispetto a ieri) i positivi del giorno in Campania su 13.727 test effettuati, per un tasso di contagio che si attesta al 3,95%, in ulteriore aumento rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 3,31%. Tre le persone decedute nelle ultime 48 ore; di queste 1 era deceduta in precedenza ma è stata registrata soltanto ieri. Su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati 16 (+1). I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli di degenza occupati 290 (+6).

Sardegna, sale tasso di positività

Contagi Covid in crescita in Sardegna nelle ultime 24 ore. I nuovi casi confermati oggi sono 435, sulla base di 3.105 persone testate. Si registrano anche due decessi: una donna di 85 anni residente nella provincia del Sud Sardegna e un uomo di 79 residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 6.223 tamponi. Il tasso di positività sale al 6,9 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (22), mentre aumentano quelli in area medica, in tutto 129 (+10). Crescono anche le persone in isolamento domiciliare, 6.856 (+205).

Toscana, età media nuovi casi 36 anni

Altri 876 nuovi casi (età media 36 anni) e altri due morti in Toscana (uno a Prato e uno a Arezzo, totale 6.940 vittime) per Covid nelle ultime 24 ore secondo l'aggiornamento della Regione. I nuovi positivi fanno salire a 259.749 i casi totali in regione (+0,3% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 443 nelle 24 ore (tutti a tampone di controllo negativo) e crescono dello 0,2% sul totale che raggiunge quota 240.914. Gli attualmente positivi sono oggi 11.895 (+3,8% su ieri) di cui i ricoverati sono 291 (+2 unità su ieri) e 32 di loro sono in terapia intensiva (+3 pazienti, +10,3%). Altre 11.604 persone positive sono in isolamento a casa con «sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+429 su ieri, +3,8%). Ci sono inoltre 12.389 persone (+61 su ieri pari al +0,5%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Lazio, 567 nuovi casi (300 a Roma)

«Oggi nel Lazio si registrano 567 nuovi casi positivi» di Covid 19 «compresi i recuperi (-78) e 3 decessi. I ricoverati sono 466 (+3), le persone in terapia intensive sono 66 (+1). I casi registrati a Roma città sono a quota 300». Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.