Vaccino, più della metà dei ragazzi over 12 hanno ricevuto due dosi. Figliuolo: «Grande risultato»

Giovedì 12 Agosto 2021, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 13:56

Più della metà dei ragazzi che hanno più di 12 anni si sono vaccinati. Per la precisione, il 65% degli over12 hanno ricevuto il vaccino contro il Covid con entrambe le dosi. Un «grande risultato - dice il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo - che si deve anche ai giovani nella fascia 12-19anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi, ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid».

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto ECONOMIA Sardegna, al via prime sospensioni sanitari "no vax" LO STUDIO «Il vaccino contro il Covid è efficace anche nelle... EMILIA ROMAGNA Covid, ragazza di 23 anni in terapia intensiva a Bologna: non... IL PRIMARIO DEL SAN RAFFAELE Zangrillo: «Basta campagna del terrore, pensiamo agli... L'ALLARME Vaccino ai bambini, i pediatri italiani: «Serve molto...

Vaccino ai bambini, i pediatri italiani: «Serve molto presto, questo virus uccide anche i più piccoli»

Green pass, multe (sino a 1.000 euro) e regole: chi controlla e dove va esibito? La guida completa

Un biglietto per la Roma ai giovani che si vaccinano

Come già sottolineato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il generale ricorda che oggi si raggiungeranno i 73 milioni di dosi somministrate, pari al 70% di persone raggiunte con la prima dose. Dati che, aggiunge, se suddivisi per fasce d'età «permettono di avere un quadro confortante» della popolazione vaccinata: oltre il 91% degli over 80, oltre l'86% nella fascia 70-79, oltre l'80% nella fascia 60-69 e oltre il 71% in quella 50-59. «La campagna sta andando avanti positivamente» aggiunge Figliuolo ribadendo le priorità del governo per le prossime settimane: spingere sulla fascia 50-59 anni e «raggiungere il più gran numero possibile di giovani e di persone che appartengono al settore scolastico e universitario, in modo da favorire la massima sicurezza per le riaperture degli istituti di formazione nel mese di settembre».

Sardegna, al via prime sospensioni sanitari

Covid, ragazza di 23 anni in terapia intensiva a Bologna: non è vaccinata. «Polmonite grave, è intubata»

Green pass, Giorgia Meloni: «È dannoso per l'economia e obbliga i cittadini a vaccinarsi»