Covid, Lombardia vicina all'immunità di gregge, da lunedì vaccinati anche i senzatetto

Dopo le oltre 103mila le somministrazioni effettuate ieri in Lombardia , «ci avviciniamo velocemente a toccare il 70% della popolazione vaccinata. Una percentuale che significherebbe il raggiungimento dell'immunità di comunità». Lo scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Facebook, confermando il buon andamento della campagna vaccinale in regione, grazie anche alla «straordinaria adesione della fascia 12-29 anni che ha superato le 582.000 prenotazioni». E da lunedì prossimo, partiranno anche le prime vaccinazioni per i senza tetto, con l'unità di crisi regionale che ha invitato tutte le Ats a rapportarsi con le associazioni che sul territorio si occupano dei senza fissa dimora, per cercare di raggiungerli nel maggior numero possibile.

Vaccini nei dormitori a Milano - Lunedì inizieranno le prime somministrazioni in alcune sedi di dormitori della città di Milano, dopo che Areu ha provveduto a fare i primi sopralluoghi presso alcune strutture per individuare gli spazi necessari, in modo particolare lo spazio di inoculazione, lo spazio di attesa post vaccinale, nonché gli spazi di attesa pre-vaccinale con la definizione dei flussi ordinati. L'impatto della campagna vaccinale si vede giornalmente anche sui dati del contagio che continuano a migliorare, con il costante calo dei ricoveri e il tasso di positività ormai di poco superiore all'1%.

Lombardia, oggi 436 casi - Secondo il bollettino odierno, con 39.363 tamponi effettuati, sono infatti 436 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1.1%. Sono in calo i ricoverati sia in terapia intensiva (-13, 170) che negli altri reparti 887 (-52). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.653 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 131 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 65 a Brescia, 49 a Varese, 46 a Bergamo, 36 a Monza e Brianza, 32 a Como, 17 a Cremona, 15 a Sondrio, 13 a Mantova, 11 a Pavia, 8 a Lecco e 6 a Lodi.

