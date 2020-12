Covid Italia, bollettino oggi 16 dicembre 2020: 17.572 casi e 680 morti. Rapporto positivi/tamponi all'8,8%

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 16 dicembre 2020. I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680 morti. I tamponi sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 164.431. Il tasso di positività (rapporto positivi-tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è dell'8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri.

Veneto, 3.817 casi e 77 morti

Sono 3.817 i nuovi casi positivi e 77 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo registra il bollettino della Regione Veneto, aggiornato alle ore 8 di oggi. Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell«epidemia sale così a 200.607, il numero dei decessi a 5.069. Cala invewce, se pur di poco, la pressione negli ospedali: in area medica sono ricoverati 2.945 malati Covid (-6 da ieri), in terapia intensiva 372 (-1). Gli attuali positivi in regione ad oggi sono 94.225 contro i 92.690 di ieri (+1.535). Le persone guarite dal virus sono 101.313.

Lazio, 1.220 casi e 40 morti

«Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+93) si registrano 1.220 casi positivi (+61), 40 decessi (-43) e record dei guartiti che sono +4.134». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.«Aumentano i casi, calano i ricoveri e le terapie intensive - aggiunge D'Amato - Roma città rimane sotto ai 600 casi (538)».

Campania, 900 casi e 34 morti

Sono 900 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 14.757 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi analizzati è pari al 6%, in calo rispetto ai giorni scorsi. Dei 900 nuovi casi, 85 sono sintomatici e 815 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 176.600, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 1.844.893. Nel bollettino odierno l'Unità di crisi della Regione Campania ha inserito 34 nuovi decessi, specificando che 10 di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 sono decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 2.424. Sono 2.904 i guariti: il totale dei guariti sale a 85.972.

Sardegna, 405 casi e 23 morti

Salgono a 27.142 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 405 nuovi casi (+174). Alto anche il numero dei decessi, 23 (623 in tutto). Le vittime: sette residenti della provincia di Sassari, cinque della Città Metropolitana di Cagliari, cinque del Sud Sardegna, tre della provincia di Nuoro, tre di quella di Oristano. In totale sono stati eseguiti 432.157 tamponi con un incremento di 5.601 test. Sono invece 550 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-20 rispetto al dato di ieri), mentre è di 57 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.877. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 10.819 (+224) pazienti guariti, più altri 216 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 27.142 casi positivi complessivamente accertati, 5.894 (+112) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.261 (+44) nel Sud Sardegna, 2.153 (+37) a Oristano, 5.416 (+144) a Nuoro, 9.418 (+68) a Sassari.

Toscana, 489 casi e 47 morti

Altri 47 decessi tra i pazienti Covid in Toscana: 22 uomini e 25 donne con un'età media di 81,3 anni, che portano a 3.285 il dato complessivo dei morti dall'inizio dell'epidemia. Riguardo ai nuovi casi - 489, età media 49 anni - l'incidenza sui tamponi effettuati è in lieve risalita: è pari al 4%, ieri era del 3,9. Complessivamente da inizio epidemia sono 113.610 i positivi registrati in Toscana. I guariti crescono dell'1,8% e raggiungono quota 95.290 (83,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 15.035, -7,6% rispetto a ieri. In calo i ricoverati: sono 1.303, 67 in meno rispetto a ieri, di cui 202 in terapia intensiva, meno 12. Complessivamente, 13.732 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.162 in meno rispetto a ieri, meno 7,8%). Sono 27.065 (630 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Umbria, 169 casi

Altri 17 ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, oggi 317, 47 dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Emerge dai dati aggiornati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 169 nuovi casi, 26.587 totali, 400 guariti, 21.723, e sei morti, 541. Gli attualmente positivi continuano a scendere e sono ora 4.323, 237 in meno. I tamponi analizzati sono stati 3.161, 463.909, con un tasso di positività del 5,34 per cento, leggermente superiore del 4,1 per cento di ieri.

