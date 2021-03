Burioni e Zangrillo, foto insieme senza mascherina: «Possiamo, siamo vaccinati!»

Roberto Burioni ha pubblicato su Twitter una foto insieme al collega Alberto Zangrillo. I due si sono fatti immortalare senza mascherina, a distanza ravvicinata, in uno scatto che è un appello ad accelerare i tempi della campagna vaccinale. Burioni spiega: «Usciamo dal nostro ospedale alle 20, ci incontriamo per caso ma siccome siamo tutti e due vaccinati e all’aperto facciamo questa foto senza mascherina perché possiate vedere il nostro sorriso e il nostro appello comune: VACCINIAMO ALLA SVELTA!». I due medici, sorridenti, mandano così un messaggio: vaccinare - e farlo al più presto - per poter tornare ad abbracciarsi senza preoccupazioni.

Usciamo dal nostro ospedale alle 20, ci incontriamo per caso ma siccome siamo tutti e due vaccinati e all’aperto facciamo questa foto senza mascherina perché possiate vedere il nostro sorriso e il nostro appello comune: VACCINIAMO ALLA SVELTA! @azangrillo pic.twitter.com/CzMcuaPJ8k — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 11, 2021

