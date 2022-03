Bollettino Covid oggi 31 marzo: 73.195 nuovi casi e 159 morti, tasso di positività al 15%

Covid, il bollettino nazionale di oggi giovedì 31 marzo 2022. Sono 73.195 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.621. Le vittime sono invece 159, in calo rispetto alle 170 di ieri.

Lazio, bollettino oggi 31 marzo: 9.256 nuovi casi positivi (4.771 a Roma) e 15 morti

Sono 486.813 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore,secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 524.899. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,8% di ieri. Sono 468 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.898, ovvero 27 in più rispetto a ieri.

Sono 1.277.044 le persone attualmente positive al Covid, 5.772 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.642.354 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.383. I dimessi e i guariti sono 13.205.927, con un incremento di 79.977 rispetto a ieri.