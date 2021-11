Bollettino Covid di oggi lunedì 22 novembre: i dati dalle Regioni

Covid, il bollettino di oggi lunedì 22 novembre 2021.

Covid, i dati dalle Regioni

Veneto

Calo improvviso dei casi Covid in Veneto, assai probabilmente dovuto alla minor attività di tracciamento svolta nel weekend. Sono 870 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, dato inferiore alla metà dei picchi di quasi 2.000 casi dei giorni scorsi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano anche 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 501.671; quello delle vittime a 11.910. L'altro dato negativo riguarda gli ospedali: i malati Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 389 (+14), quelli nelle terapie intensive 71 (+2).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.755 test e tamponi sono state riscontrate 298 positività al Covid 19, pari al 3,4%. Nel dettaglio su 2.871 tamponi molecolari sono stati rilevati 279 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,71%; su 5.884 test rapidi antigenici 19 casi (0,32%). Oggi si registrano 8 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (stabili), mentre i pazienti in altri reparti sono 223 (+8). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Sardegna

Frenata dei contagi da Covid in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso, un uomo residente nella provincia di Sassari. I nuovi casi confermati sono 39 (-48) sulla base di 1.045 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 3.190 test. Il tasso di positività sale all'1,2 per cento. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto sono 12 (+2), così come quelli in area medica, per un totale di 52 (+1). Infine, sono 2.206 (+11) le persone ancora in isolamento domiciliare.

Toscana

In Toscana sono 308 i nuovi casi Covid (288 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico), che portano il totale a 297.716 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 282.216 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.315 tamponi molecolari e 7.759 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Sono invece 4.334 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.125, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 299 (7 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 83,7 anni.

Basilicata

In Basilicata sono 31 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 1.073 tamponi molecolari, e si registra un decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 48 ore. La persona deceduta risiedeva a Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 43. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 e di questi 2 sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 986 (-13).