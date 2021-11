Bollettino Covid del Lazio di oggi 22 novembre: 940 nuovi casi (488 a Roma) e 15 decessi

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi lunedì 22 novembre 2021. Su 8.851 tamponi molecolari e 18.561 tamponi antigenici per un totale di 27.412 tamponi, si registrano 940 nuovi casi positivi (-276), 15 i decessi (+10), 656 i ricoverati (+20), 84 le terapie intensive (+1) e +957 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 488.

«Nel Lazio superate 9,1 milioni di somministrazioni in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 77% delle intere somministrazioni. Il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose. Bisogna tenere alta l’attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti», è quanto dichiara l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Il raffronto con il 22 novembre 2020: -5 decessi, -1.593 casi positivi,-2.642 ricoverati in area medica, -255 ricoverati in terapia intensiva, -63.999 in isolamento domiciliare

I casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 181 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 284 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 142 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 134 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 3 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 21 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.