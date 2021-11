Lunedì 22 Novembre 2021, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 14:47

Già questa sera, al termine del vertice delle 18 fra governo e Regioni sulla stretta anti-Covid, dovremmo conoscere l'orientamento dell'esecutivo sul cosiddetto Super Green pass. Avanza infatti l'ipotesi di consentire solo ai vaccinati e ai guariti l'accesso ai ristoranti, ai cinema e agli stadi così come quello di limitare a 24 ore la durata del pass da tampone che oggi è valido per 48 ore. E le nuove regole potrebbero partire dalla zona arancione (lasciando così immutate le attuali disposizioni in bianca e gialla)

Super Green pass, si accelera: nelle Regioni a colori divieti solo per i No vax

Secondo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, però sarebbe sbagliato parlare di lockdown per i non vaccinati. «Con il peggioramento della situazione epidemiologica e il probabile passaggio in arancione di alcune Regioni fra qualche settimana, è opportuno ipotizzare una restrizione».

Il sottosegretario

Secondo Costa «occorrerebbe un provvedimento che prevede già in automatico una serie di restrizioni, penso che queste limitazioni non debbano essere pagate da chi è vaccinato. Penso che l'accesso al lavoro e ai bisogni di prima necessità vada preservato per tutti ma in altre attività come i ristoranti, i cinema, il teatro, potrebbe entrare solo chi è vaccinato o guarito».

In che zona scattano le regole

In base alle nuove regole, la zona arancione scatta quando l’incidenza dei contagi è uguale a superiore a 150 casi settimanali ogni 100.000 abitanti e nelle Regioni vengono superate contemporaneamente due soglie di allerta per i ricoveri: 20% dei posti letto occupati nei reparti ordinari e 30% per le terapie intensive. Per ora l'Italia è lontana da tutt'e tre questi livelli.