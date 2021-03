Bollettino Covid Italia oggi 21 marzo, i nuovi casi in Veneto, Toscana, Marche, Basilicata, Umbria, Puglia, Lazio, Emilia Romagna

Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi 21 marzo. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese i casi positiviti erano stati 23.832, le vittime 401.

«Oggi su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (-2.664) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15 i decessi (-9) e +1.142 i guariti». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5% - aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 700».

Veneto

Il Veneto registra 1.586 contagi Covid nelle ultime 24 ore e 10 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia raggiunge quota 366.555, le vittime sono complessivamente 10.348. Rispetto a ieri c'è un deciso aumento dei ricoveri negli ospedali: sono 1.671 i posti letto occupati nei normali reparti medici (+32), mentre nelle terapie intensive si trovano 238 malati con Covid (+12). Sale anche il numero dei soggetti attualmente positivi, 38.954 ( +621).

Toscana

In Toscana sono 1.358 i nuovi casi di positività al Covid (1.305 confermati con tampone molecolare e 53 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 182.356 dall'inizio dell'emergenza santaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 150.913 (82,8% dei casi totali). I ricoverati sono 1.653 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 245 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 36 nuovi decessi: 23 uomini e 13 donne con un'età media di 82,8 anni.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.546 casi positivi, il 16% dei 9.629 test analizzati. Ieri, invece, il tasso di positività era del 17,5%. Oggi, inoltre, sono stati registrati 10 decessi (ieri erano 26). I nuovi casi positivi sono 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono avvenuti 7 in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test; 128.993 sono i pazienti guariti; 43.079 sono i casi attualmente positivi.







Marche

Sono 700 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.206 tamponi: 2.893 nel percorso nuove diagnosi (di cui 877 nello screening con percorso Antigenico) e 2.313 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 24,2%)». Tra i 700 nuovi casi, 209 sono in provincia di Ancona, 205 in quella di Pesaro Urbino, 172 in provincia di Macerata, 61 in quella di Fermo, 29 in quella di Ascoli Piceno e 24 fuori regione.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 316.967 casi di positività, 2.448 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.110 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 14,3%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti. Sono 32 i morti.

Basilicata

Sono 110 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 (104 riguardanti residenti lucani) su un totale di 1.096 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Ben sei i decessi di cittadini residenti a Melfi (2), Balvano, Chiaromonte, Palazzo San Gervasio e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 46, di cui 16 a Venosa.

Umbria

Ancora in calo i ricoverati affetti da Covid negli ospedali dell' Umbria, oggi 438, otto in meno rispetto a ieri, 72 dei quali, due in meno, nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 142 nuovi positivi, 201 guariti e quattro morti. In discesa gli attualmente positivi, ora 5.516, 63 meno di ieri. Sempre nelle ultime 24 sono stati analizzati 2.155 tamponi e 2.901 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è del 2,8 per cento (ieri 3,8) e del 6,5 (era 7,4) sui soli molecolari.

