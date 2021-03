Astrazeneca, e adesso cosa succede? Il primo ministro della Thailandia Prayut Chan-o-cha e i ministri del suo governo hanno deciso di cancellare le vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca previste per oggi. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Sanità Prasit Watanapa, spiegando che la decisione segue la sospensione decisa da Danimarca, Norvegia e Islanda.

#Thailand delayed the use of #AstraZeneca 's Covid-19 vaccine scheduled to start on Friday with its prime minister and cabinet members taking the first shots, citing safety concerns after reports of blood clots in some vaccinated people in Europe. https://t.co/tMTg6AcfuF

L'Australia invece continuerà a somministrare AstraZeneca contro il Covid-19. Lo ha annunciato il responsabile medico del governo di Canberra, Paul Kelly, spiegando che «stiamo andando avanti con le vaccinazioni» e che «indaghiamo e prendiamo sul serio» le segnalazioni di coagulazioni del sangue. L'Australia ha ottenuto circa 54 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca.

Anche l'Istituto Paul Ehrlich, responsabile in Germania per i vaccini, continua a raccomandare Astrazeneca. Finora non ci sono prove che la morte in Danimarca sia “collegabile” con la vaccinazione corona con il vaccino - ha dichiarato l'istituto aggiungendo che «i benefici della vaccinazione superano i rischi noti».

Denmark, Norway and Iceland have temporarily stopped using the Oxford-AstraZeneca vaccine after a Danish woman who received the jab died from a blood clot.

There is, however, no clear evidence yet that the AstraZeneca vaccine caused the death. https://t.co/PdToEiDD8Z

— The Times (@thetimes) March 12, 2021