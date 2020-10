Immuni può aiutare a fermare la seconda ondata: via alla campagna di sensibilizzazione

La app Immuni, completamente gratuita, contribuisce a ridurre drasticamente la diffusione del coronavirus. Con il numero di nuovi contagi in crescita, la applicazione di tracciamento anti-epidemia torna di centrale importanza e il governo lancia una campagna di sensibilizzazione dal titolo «Scarica Immuni» che si svolgerà dal 5 all'11 ottobre.

«In questa fase della pandemia in cui è fondamentale mantenere alti i livelli di prevenzione del contagio, un grande aiuto ci arriva dall'app Immuni che permette di rintracciare e segnalare eventuali contatti con persone positive al Covid-19», ricorda il governo.



Il circola in tutto il Paese e si conferma un aumento nei È quanto evidenzia il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva. L' è sopra 1 in 11 regioni e 2 province autonome. C'è un "concreto rischio di un rapido peggioramento epidemico".