Mangiò hamburger contaminato nel 2011, bimbo morto dopo 8 anni di sofferenze

ROMA - Mangia un hamburger contaminato acquistato in un supermercato Lidl e muore dopo 8 anni. Nolan Moittie è morto a 10 anni dopo aver passato 8 anni in una sedia a rotelle, incapace di mangiare, parlare e camminare a causa di un batterio che aveva contaminato la carne acquistata al supermercato. Nel 2011 Nolan si è sentito male. Aveva solo 24 mesi quando ha mangiato carne contaminata, era uno dei 15 bambini nella regione dell'Hauts-de-France ad essersi ammalato dopo aver mangiato carne con e-coli. Le sue condizioni dopo essere stato salvato dai medici restarono irreversibili e per 8 anni ha vissuto con un'assistenza h24.

