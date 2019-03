Asparagi e piselli, i benefici della primavera a tavola

La primavera, da calendario, è alle porte e per celebrarla non c'è niente di meglio che verdure e vegetali di stagione. Ad esempio gli asparagi, principi della tavola di primavera, ma anche i piselli e il crescione. A evidenziarlo è un approfondimento sul tema del portale Healthday.



L'asparago - si ricorda nell'approfondimento - è la verdura primaverile per eccellenza: ricca di ferro, acido folico e vitamine K e A. Veloce da cucinare e facile da abbinare ad altri ingredientI, può essere un contorno gustoso o l'ingrediente protagonista in un risotto o in un primo piatto. È anche ottimo per la salute dell'apparato digerente, perché è un prebiotico, il che significa che nutre i batteri 'buonì che vivono nell'intestino.



Questi buoni batteri sono responsabili di diverse funzioni, che vanno dal mantenimento della digestione sotto controllo alla produzione di vitamine del gruppo B. Quando lo si acquista, è meglio utilizzarlo in breve tempo, perché si può rovinare rapidamente. I piselli freschi, invece, sono ricchi di fibre, vitamine C, K e B e facili da incorporare in molti piatti, dai primi ai secondi. Il crescione è un vegetale croccante con vitamina C, beta carotene, luteina, zeaxantina e alcune vitamine del gruppo B. Aggiunge un sapore deciso, piccante, a piatti e insalate.

