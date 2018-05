4 maggio 1861 Viene istituito il Regio Esercito italiano

Il 4 maggio 1861 viene ufficialmente istituito l'esercito italiano. Così recitava la nota numero 76 firmata dall'allora ministro della Guerra Manfredo Fanti: «Vista la legge in data 17 marzo 1861, colla quale S.M. ha assunto il titolo di Re d'Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le Autorità, Corpi ed Uffici Militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica denominazione di Armata Sarda.

Tutte le relative iscrizioni ed intestazioni, che d'ora in poi occorra di fare o di rinnovare, saranno modificate in questo senso».

