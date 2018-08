18 agosto 2016 Muore a Roma Gertrud Mayer, annunciatrice e conduttrice televisiva

di Enrico Gregori

Muore a Roma Gertrud Mayer, un'annunciatrice e conduttrice televisiva. Inizia la carriera giovanissima, lavorando a Radio Bolzano come lettrice di annunci, notiziari e interprete di drammi radiofonici, sempre in lingua tedesca. Nel 1966 entra in RAI e si trasferisce a Roma per ricoprire il ruolo di annunciatrice dei programmi tv in lingua tedesca destinati all'Alto Adige. Grazie alla sua buona conoscenza della lingua italiana, che parla quasi senza inflessioni, nel 1970 passa alle reti nazionali, annunciando i programmi del primo e del secondo canale RAI. In quegli anni, conduce alcuni programmi di cultura e informazione, tra cui "Orizzonti della scienza e della tecnica". Tra il 1976 e il 1977, si alterna con altre colleghe (tra le quali Rosanna Vaudetti, Beatrice Cori e Maria Giovanna Elmi) nella prima fortunata edizione di Domenica in, presentata da Corrado e Dora Moroni, per annunciare i programmi televisivi all'interno del contenitore domenicale. Nel 1981 la Mayer viene promossa a ruoli direzionali per i programmi RAI in lingua tedesca, con il conseguente abbandono definitivo del video.

