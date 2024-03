Tutti pazzi per Maria Esposito e il suo libro "Una luce tra i vicoli"

Un fiume di gente, anzi più correttamente un "Mare Fuori" , per Maria Esposito, una delle amatissime protagoniste della serie cult firmata Rai, che ieri pomeriggio nel bookstore Mondadori, diretto da Luca Russillo, situato sulla Tuscolana ha presentato il suo libro: "Una luce tra i vicoli. La mia storia, le mie parole, la mia strada". Un viaggio dai vicoli di Napoli ai fotografatissimi red carpet, un cambiamento radicale nella vita della talentuosa attrice, tra sogni che prendono il volo e si traducono in realtà. Ad attenderla tantissimi fan in delirio, con cartelloni, bouquet di fiori, lettere.

Un libro da non perdere e conservare gelosamente come un tesoro: "Ci ho messo tanto a trovare la mia voce, riuscire a raccontare quello che sento dentro e questa vita che - scrive l'autrice in giacca nera e t-shirt - un giorno è diventata un'avventura e che ancora faccio fatica a comprendere. Però alla fine c'è l'ho fatta". Maria Esposito è radiosa, il suo essere così dolce e disponibile sorprende il popolo di ammiratori, non solo teen ma anche adulti, che pensavano ad un incontro "mordi e fuggi", mentre lei si è fermata piacevolmente a parlare con tutti ed abbracciare affettuosamente i più piccoli. Qualcuno grida "Sei una di noi" e il coro di voci diventa unanime. La Esposito, nata e cresciuta nei Quartieri Spagnoli, ha lo sguardo colmo di gratitudine e i fan la aspettano fino all'ultimo per farle sentire tutto il loro calore.