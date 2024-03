Roma, non vedente inciampa in un monopattino abbandonato e si ferisce

Nuovo incidente occorso ad un cittadino non vedente a causa del fenomeno dei monopattini elettrici abbandonati in strada: nella giornata di ieri Stefano, un cittadino affetto da cecità, è caduto a terra ferendosi nel tentativo di scavalcare un mezzo a due ruote parcheggiato, per così dire, su un marciapiede in via Arrigo Davila all’altezza del civico 123.

Dopo aver urtato con il suo bastone bianco il monopattino elettrico, messo in posizione trasversale sopra il marciapiede, il signor Stefano è finito in terra ferendosi entrambe le ginocchia ed il palmo della mano destra, riportando anche una contusione dorso lombare. Si tratta del secondo incidente in pochi mesi (a gennaio un analogo episodio si era verificato al quartiere Trionfale), come ha ricordato l’Unione italiana ciechi e ipovedenti che richiama le istituzioni ad intervenire con maggiore sensibilità ed incisività. “Il problema deve essere affrontato seriamente, risolvendo in primis la cattiva abitudine del parcheggio selvaggio – afferma il presidente dell’Uici di Roma, Giuliano Frittelli -. È un comportamento egoistico e inappropriato che rischia di arrecare danni ancor più gravi non solo ai disabili visivi, ma a chiunque”.