Piazza San Cosimato, Trastevere adotta il suo platano

Trastevere

volontari dell'associazione Trastevere Attiva dalle 9.30 si prenderanno cura del verde pubblico: cureranno il grande platano nell'area giochi di piazza San Cosimato al quale verrà effettuata una tomografia daagronomi forestali per valutarne la stabilità e lo stato di salute interna dei tessuti legnosi del tronco. All'evento parteciperanno circa 170 bambini dell'Istituto Comprensivo Statale Regina Margherita accompagnati dalle maestre. I bambini assisteranno al monitoraggio del platano e, ad una breve lezione sulla cura del verde e la tutela dei beni comuni e metteranno a dimora nuovi bulbi nelle vasche didattiche realizzate appositamente per loro nell'area verde, adottata e riqualificata da Trastevere Attiva dal 2016.



Da parte del Comune, per mercoledì, l'assessorato alla Sostenibilità Ambientale ed il Servizio Giardini di Roma Capitale organizzano una visita guidata gratuita all'interno di Villa Borghese. Un trekking, si legge in una nota del Campidoglio, alla scoperta degli alberi e del grande patrimonio ambientale custodito all'interno di uno dei parchi storici più belli della Capitale. La visita avrà inizio alle 9.30 con appuntamento in piazzale del Museo Borghese. L'appuntamento si ripeterà anche sabato 24 novembre.

“adotta” il suo albero, in una Roma in cui, ad ogni ondata di maltempo, le piante si abbattono su strade e auto. Mercoledì 21 novembre è la Festa degli alberi e i