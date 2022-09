Teatro, riaprono le sale a Roma, presentata la nuova stagione de Lo Spazio a San Giovanni

La stagione dei teatri a Roma è pronta a sbocciare e così le sale teatrali capitoline tornano a fiorire, schiudendo le loro porte alle presentazioni ufficiali delle nuove stagioni targate 2022-2023. E così anche il Teatro Lo Spazio guidato dal direttore artistico Manuel Paruccini, ha reso noto il programma che animerà la sala all’ombra della Basilica di San Giovanni a partire dal prossimo 5 ottobre 2022, con tanti ospiti tra cui, Federico Le Pera, Giulia Fiume, Attilio Fontana, Massimiliano Vado, Maria Letizia Gorga, Gianni De Feo, Piero Di Blasio, Luis Molteni, Benedicta Boccoli e molti altri. Sarà proprio nella prima settimana di ottobre infatti, che si alzerà il sipario di Via Locri al grido di “Spazio allo Spazio: l’Off che aspettavi”, poche parole che simboleggiano l’importanza e la poliedricità di un luogo che conserva la sua storia rinnovandola ogni anno con lo sguardo proteso verso la contemporaneità. Quarantacinque spettacoli, un contest dedicato alla danza, una rassegna di musical off, uno spazio riservato alla parola ed uno “spazio extra” che sarà dedicato agli appuntamenti fuori stagione; sono questi i numeri di partenza raccontati da Paruccini, ex primo ballerino del Teatro dell’Opera, che non dimentica mai le sue radici onorandole con appuntamenti di genere seguiti.

Ricca e densa di contenuti, la stagione teatrale 22-23 de Lo Spazio si presenta con respiro innovativo, con attenzione alle esigenze degli spettatori ed alle evoluzioni della scena. Si susseguono così drammaturgie contemporanee e testi off, che esaltano la polifunzionalità del palco di San Giovanni. In stagione sono tanti i ritorni in scena, così come gli arrivi inediti. Oltre ai sopra citati, si avvicenderanno nuovi ed esperti volti del teatro, tra cui Daniele Trombetti, Daniele Locci, Lara Balbo, Matteo Milani, Olimpia Alvino, Andrea De Rosa, Flavia Martino, Giuditta Cambieri, Christian Angeli, Claudio Batosso, Marcello Cotugno, Mauro Toscanelli, Cinzia Maccagnano, Davide Nebbia, Andrea Lintozzi, Irene De Matteis, Claudio Ronda, Dario Guidi diretto da Giuseppe Bucci, Carlo Di Maio, Alessandro Giova, Chiara Becchimanzi, “Le Signorine”, Kabir Tavani, Andrea Venditti, Luca Bray, Alessandro Cecchini, Bruno Petrosino, Roberta Sciortino, Lorenzo Marchi, Claudia Genolini, Fabio Marchisio, Francesca Bellucci, Maximilian Nisi, Massimiliano Frateschi, Fabrizio Traversa, Daniele Bernardi, Orlando Forioso, David Mastinu, Martina Zuccarello, Christian Pagliucchi, Donatella Busini, Christian Ruiz, Andrea Palotto, Luca Trezza, Ilenia Costanza e Laura De Marchi.

«In continuità con la scorsa stagione sono stati scelti lavori di qualità, adatti al nostro spazio scenico che si contraddistingue per la sua unicità strutturale. Ricominciamo ampliando la proposta artistica e incrementando gli spettacoli, promuovendo artisti e dando varie scelte agli spettatori» - afferma Paruccini a Il Messaggero e, prosegue - «Abbiamo un teatro vivo costantemente. Sono tante le nostre diverse attività pomeridiane, quest'anno per esempio incentiviamo un genere particolare come il musical, con una serata speciale di beneficienza a dicembre ed a maggio, con la prima edizione della rassegna MINDIE dedicata ai musical off, a cura di Andrea Palotto. Non dimentichiamo poi la danza, con la consulenza artistica di Massimo Zannola», conclude il direttore che, ogni domenica, darà anche il benvenuto al concorso di monologhisti “Il Grande e Piccolo Slam”, in collaborazione con il Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno. Non mancherà anche quest’anno lo “Spazio alla Parola”, contenitore settimanale a cura della professoressa e autrice di libri per ragazzi Laura Baldazzi, realizzato in collaborazione con il direttore artistico. Appuntamento al 5 ottobre, con il debutto di “Maddy”, scritto da Giulia Fiume e diretto da Federico Le Pera, con in scena Sandro Stefanini, Diamara Ferrero, Giulia Fiume e Alessio Del Mastro.