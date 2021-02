Vaccini e tamponi. Nel 2021 la pandemia ha già disegnato la mappa dei Paesi che, con modalità differenti, sono disposti a ricevere turisti o visitatori. Gli Emirati Arabi hanno preparato una formula con la quale invita gli stranieri a trasferirsi a Dubai per lo smart working («vuoi unire gli affari con la piacevolezza di un soggiorno da noi? Puoi vivere e lavorare sulla spiaggia»): il pacchetto prevede il permesso di un anno e una assicurazione sanitaria. Cuba promette a breve la disponibilità di un vaccino locale, grazie al quale accoglierà i turisti e su Telesur è apparso uno spot con lo slogan oggettivamente accattivante: «Playas, Caribe, Mojitos y vacuna». Altre destinazioni turistiche stanno per accogliere chi è immunizzato.

La Cnn ha stilato una lista: a Cipro si potrà entrare senza tampone se si è vaccinati; l'Estonia non chiede più la quarantena a chi ha ricevuto la doppia vaccinazione o a chi ha superato negli ultimi sei mesi l'infezione; niente tampone o quarantena se si è vaccinati per andare in Georgia; stessa apertura, dal primo maggio, in Islanda; niente quarantena in Romania e Polonia se si ha il passaporto vaccinale. Porte aperte alle Seychelles. Ora c'è solo un piccolo problema da risolvere: attendere il proprio turno per la vaccinazione.



