«Io so tutto di te, seguimi». L’ultima truffa di Instagram

di Veronica Cursi

Indovino tutto «su di te anche se non ti conosco. Visita il mio profilo per capire come». Avete mai ricevuto un messaggio come questo su Instagram? Se la risposta è sì sappiate che non si tratta di un indovino 2.0, ma di una truffa che da qualche tempo gira tra i ragazzi sui social. Un’ondata di account dai nomi simili, tipo «Io.so.tutto_». «Io.so.tutto.di.te», «io_so_tutto_di_tutti», che promettono di svelare segreti che solo noi conosciamo e pubblicano foto di conversazioni per dare un assaggio di quel che potrebbero raccontare: «Hai 15 anni, frequenti il linguistico, sei segretamente innamorata di uno frequenta la 4A» uno dei tanti testi.



Questi misteriosi profili si presentano spesso con molti follower (probabilmente comprati). Per vedersi recapitato il messaggio bisogna fare quattro cose: «seguici»; «citaci in una storia», «scrivi “dimmi”» in un messaggio diretto” e poi «aspetta la nostra risposta». In questo modo i gestori della pagina si assicurano nuovi follower e l’avvio di una vera e propria catena di Sant’Antonio. Nessuno dei profili caduti in questa truffa riceverà le informazioni promesse. Ma non solo. I possessori del profilo, una volta ottenuto un gran numero di contatti, cambieranno il nome alla pagina e proveranno a rivendersi per scopi commerciali.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



