«Ti sei baciata con qualcuno?» I papà moderni del XXI secolo

Ma te sei baciata con qualcuno?

. Non è istigazione al libertinaggio ma l’approccio new age dei genitori del XXI secolo all’educazione sessuale. Di fronte a una ragazzina normale, senza grilli per la testa, a volte musona altre felice come chi s’affaccia all’adolescenza, i genitori si scoprono moderni, curiosi di precorrere i tempi, di sentire un battito d’ali che avrà il retrogusto della gelosia. E più i ragazzi sono reticenti, impermeabili e più s’indaga. Come è diverso l’atteggiamento rispetto alle famiglie d’una volta, dove c’erano argomenti tabù e forse anche per questo scatenavano trasgressione immancabilmente poi repressa e rimessa a cuccia. Se è troppo casta/o, non beve e non fuma - ora che siamo diventati tutti così liberali a costo di abdicare anche all’autorità, in nome di un rapporto amichevole, confidenziale - quasi ci si preoccupa se il figlio non dà poi tanti problemi. “Non è che mi si sveglia tutta insieme?”. Il timido tentativo di veicolare i primi approcci - magari un bacetto poi per gradi come si dice qui una pomiciata - quando tutt’intorno sembra che gli adolescenti siano assatanati di sesso, viene annientato da risposte secche che aprono altri scenari. Tipo: “Mamma a me piacciono quelle più grandi”. Ecco, appunto, dicevamo andiamo per gradi...

