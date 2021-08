Venerdì 6 Agosto 2021, 00:46

Vi ricordate a inizio estate quando qualche sognatore pensava che si sarebbero rispettate le regole anti Covid in spiaggia? Dieci metri quadrati per ogni ombrellone, controllo della temperatura all’ingresso, sanificazione di lettini, tavoli e sedie dopo ogni utilizzo! Non era un colpo di sole ma le norme che (ancora oggi in realtà) dovrebbero essere rispettate. E invece in Italia uno stabilimento su 3 è irregolare. Lo hanno constatato i Nas che lo scorso weekend hanno perlustrato in lungo e in largo gli stabilimenti del Paese.

Stabilimenti non sanificati e pochi controlli, blitz Nas nelle spiagge: irregolare 1 su 3

Risultato? Nessun controllo, pochissima pulizia. E il litorale romano non è certo esente da questa classifica nera. Da Ostia a Fregene le regole sembrano essere andate in ferie pure loro. Altro che ingressi e uscite separate, distanziamenti e mascherine, il sabato e la domenica è il solito girone dantesco: aperitivi, tornei di calcetto, 1 metro quadrato di spazio vitale a testa sulla battigia infuocata. E se, malauguratamente, si sparge la voce che qualche cliente è malato partono gli scongiuri: «Sarà stato in piscina?», «avrà usato la doccia?». Perché, diciamoci la verità, sappiamo tutti che in caso di Covid il rischio contagio potrebbe essere alto.