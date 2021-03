Se il compleanno è di sabato e il lockdown ti spegne la festa

Quel peperino di Flavia, 12 anni il prossimo 3 aprile aveva mille grilli per la testa. Primo, il suo compleanno veniva di sabato quando non c’è scuola e tutti sono di buon umore; secondo poteva invitare qualche vecchio e nuovo amico visto che ora che sta in prima media il parco conoscenze si è ancor più ampliato. Sì avrebbe dovuto scegliere, ma vuoi mettere un bel sabato in zona gialla, con questo in lockdown? Per giunta il secondo. Flavietta sta al secondo compleanno rimandato, l’anno scorso l’ha festeggiato un mesetto dopo, a fine quarantena. Era venerdì, ricorda. Così si è fatta due calcoli, a occhio e croce secondo i suoi semplici ragionamenti con le dita della mano, la sua prossima festa capiterà di sabato tra sette anni quando avrà 19 anni. Così gira per casa un po’ scocciata, dai forse con un anno bisestile in mezzo recuperiamo qualcosa, ma intanto anche questo anno e questo sabato sono andati. La prospettiva? Spiega ridendo: mangiare con mamma, papà, mia sorella e il cane. Una bella cenetta tranquilli, una «bella festicciola» scherza facendo la voce isterica lei, sperando davvero che sabato o non sabato questo sia l’ultimo anno delle feste senza amici e senza compagnia. raffaella.troili@ilmessaggero.it

