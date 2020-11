Per colpa del Covid “nulla sarà come prima”. Frase abusata di questo 2020 infettato dalla pandemia. E “non è come prima” nemmeno l’approccio allo sport di base, quello praticato per tenersi in forma o per crescere sani. Adulti privati delle palestre, chiuse a chiave chissà fino a quanto e bambini costretti a tenere la distanza di sicurezza anche quando dovrebbero poter sprigionare tutta la loro energia correndo, saltando e lanciando. Ma c’è un posto in città dove genitori e figli possono andare a “sfogare” la voglia di sport ed è l’ippodromo delle Capannelle, ma i cavalli non c’entrano nulla. Ogni sabato e domenica nell’impianto sportivo di via Appia il Roma Road Runners Club organizza la scuola di atletica per i più piccoli e sedute di allenamento per gli adulti, che molto spesso sono i genitori dei ragazzini. Il sabato spazio ai baby: circa 70 allievi guidati da tre istruttori che si danno da fare sul pistino di atletica e sul prato della pista. La domenica mattina, invece, è il turno dei grandi: gradoni della tribuna da affrontare alla Zeman e i 200 metri del tondino (dove si scaldano i cavalli) per correre le staffette. Attività tutte svolte “in sicurezza” come si suol dire ora: autocertificazione anti-Covid, rilevamento della temperatura corporea e protezioni personali. L’importante è non farsi vincere dalla pigrizia.

